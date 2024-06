Berger de Majorque

Les bergers de Majorque sont grands mais pas de façon excessive, et de poids moyen. Ils sont tout noir ou noirs avec des marques blanches sur le poitrail, bien équilibrés, solides, forts, musclés, robustes et agiles. Il existe deux variétés de pelage : à poil court, la plus commune, et à poil long.

Ces chiens très nobles ne reconnaissent qu’un maître et ont du mal à créer des liens avec des étrangers. Intelligents, obéissants, affectueux, très timides et réservés lorsqu’ils sont jeunes, ils sont exceptionnellement sensibles. De fidèles compagnons jusqu’au bout, ils sont courageux et querelleurs.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)