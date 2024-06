Intelligent, stable et fidèle, sans agressivité ni mordant à moins d'être provoqué, le mâtin napolitain est un chien majestueux et noble qui suggère une menace implicite. Cela en fait le candidat idéal aux tâches de garde et de protection.

Le mâtin napolitain est l’une des plus anciennes races natives d’Italie. Malgré leur taille et leur apparence imposantes, ces chiens sont réputés pour être incroyablement gentils et calmes. Cela dit, en raison de leur taille et de leur force, ils ne conviennent pas aux maîtres novices.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)