Norfolk terrier

Les Norfolk terriers sont parmi les plus petits du groupe, courts sur pattes, compacts et solides, leur taille n'enlève rien à leur puissance qui est incontestable. Ces chiens sont affectueux et fidèles envers leurs maîtres et seront heureux de se blottir à leurs côtés.

Cela dit, il ne faut pas les prendre pour des chien d'appartement. Les Norfolk terriers sont toujours très actifs et n’aiment rien de plus que de se lancer dans de nouvelles aventures.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)