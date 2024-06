Retriever de la Nouvelle-Écosse

Nageurs forts compétents, ce sont des retrievers naturellement tenaces sur terre comme dans l'eau. Ils sont prêts à se lancer dans l'action à tout moment. Ils rapportent le gibier et jouent avec passion ce qui en font des aspects essentiels de leur capacité de rapport.

Bien proportionnés et musclés, ils ont une ossature relativement lourde, mais sont extrêmement agiles, vifs et déterminés. Beaucoup de retrievers de la Nouvelle-écosse ont un air plutôt triste, mais cela change radicalement quand ils sont au travail. Leur face exprime alors une concentration et une excitation intenses.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)