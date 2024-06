Ce petit chien est intrépide, fidèle et relativement distant. Le pékinois a un tempérament uniforme, mais peut se montrer relativement timide avec les étrangers tant qu'il ne les connaît pas. Cependant, une fois ces derniers adoptés, ce chien s'entend bien avec tout le monde.

En général, les mâles sont plus légers que les femelles, même si les deux sont plus lourds que ce que l'on pourrait penser compte tenu de leur petite taille. Le pékinois se distingue par des os lourds et un corps robuste.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)