Ces chiens de taille moyenne à l'allure noble sont à la fois puissants et élégants. Les chiens du pharaon se déplacent très librement et rapidement. Leur expression est alerte. Ce sont des chiens de chasse passionnés qui chassent à la fois à l'odorat et à la vue. Ils utilisent aussi leur audition sur les courtes distances.

Le chien du pharaon est un chien incroyablement joyeux, intelligent et affectueux qui s'entend bien avec tous les membres de la famille, y compris les enfants et les autres animaux domestiques. Cette nature amicale implique que le chien du pharaon n'est pas le meilleur des chiens de garde, mais il sait se faire entendre s'il détecte quelque chose de suspect.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)