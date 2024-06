Brachet polonais

Les brachets polonais sont des chiens puissants au nez extraordinaire et à la grande persévérance, qualités très appréciées des chasseurs polonais. Ils utilisent leur voix profonde et mélodieuse pour garder le contact pendant la chasse. Ce chasseur exceptionnel est également un excellent compagnon pour la famille. Il est facile d'entretien, dévoué à son foyer et méfiant envers les inconnus.

Autrefois, les brachets polonais servaient principalement à chasser le lièvre, le renard, le chevreuil, le sanglier et le canard sauvage qu'il levait dans les joncs. De nos jours, comme la chasse au lièvre avec des chiens est interdite dans la majeure partie de la Pologne, les brachets polonais ne sont utilisés que pour la chasse au sanglier et au renard dans tout le pays.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)