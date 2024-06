Puissant et courageux malgré sa taille moyenne, le chien courant polonais est un spécialiste du gros gibier, tel que le cerf et le sanglier. Il sait aussi se concentrer sur le gibier plus petit, comme le renard et le lièvre dans certaines régions, en particulier dans le sud montagneux de la Pologne où la persévérance et l’endurance sont des qualités précieuses.

Ces chiens doux et bien équilibrés, qui peuvent faire preuve d'une grande bravoure, sont intelligents et faciles à dresser. Cela en fait de remarquables chiens de garde.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)