L'apparence de cette race de chiens est très distinctive du fait de son poil frisé caractéristique. Malheureusement, cela ne l'empêche pas d'être assez rare, tout comme un de ses ancêtres, le chien d'eau irlandais. Cette race de chiens a récemment frôlé l'extinction.

Affectueux, gentil et patient avec les enfants et les autres animaux, réputé pour ses qualités de chien de chasse, l'épagneul de Pont-Audemer est un animal de compagnie affectueux et joueur.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)