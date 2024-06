Chien d'eau romagnol

N'ayant plus l'instinct de chasseur, ils ne sont pas distraits par l'odeur du gibier. Les chiens d’eau romagnols sont des chiens obéissants, peu exigeants, vifs et affectueux, très attachés à leurs maîtres et faciles à éduquer. Ce sont également de très bons chiens de compagnie, bien adaptés à la garde.

Leur pelage demande des soins particuliers. Son poil et surtout son sous-poil, sont étanches et ont tendance à feutrer à moins de réaliser une coupe complète au moins une fois par an.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)