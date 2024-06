Le chien-loup de Saarloos est un chien robuste qui rappelle fortement le loup par son allure et son pelage.

Dynamique et débordant d'énergie, fier et indépendant, le chien-loup de Saarloos ne suit que sa propre volonté. Cela dit, il est très dévoué à son maître et très fiable. Avec les inconnus, il est réservé et plutôt méfiant.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)