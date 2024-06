Schipperke

Les schipperkes sont des chiens de berger de petite taille qui sont néanmoins solidement bâtis. Leur pelage est très particulier, le poil est lisse et forme une collerette, une crinière et des jabots. Grâce à leurs traits fins, leur curiosité de chien de berger et à leur taille, ces chiens jouissent d'une grande popularité, qui s'étend bien au-delà de la Belgique.

Ces petits chiens exceptionnels débordent d'affection pour leur famille, mais peuvent être distants avec les inconnus, ce qui en fait des chiens de garde populaires.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)