Chien courant tricolore serbe

Les chiens courants tricolores serbes sont des chiens très séduisants. De taille moyenne et solidement bâtis, on les apprécie pour leur tempérament calme, leur vivacité et leur énergie.

À l'instar de leurs cousins des Balkans, ils sont dévoués, amicaux, sûrs d'eux et extrêmement tenaces.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)