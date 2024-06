Skye terrier

Les skye terriers se distinguent très facilement de leurs cousins en raison de leur corps bas, deux fois plus long que haut et recouvert d'un abondant pelage. Il bouge apparemment sans effort, dégageant de la force par l'avant et l'arrière-train, le corps et les mâchoires.

Les skye terriers sont de petits chiens robustes et tenaces qui tissent des liens étroits avec leurs maîtres. Cela étant dit, ils se méfient naturellement des nouvelles personnes et ont peu de patience avec les jeunes enfants.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)