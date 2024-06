Chasseurs par instinct, capables d’un effort soutenu, ces chiens nord-africains apprécient également leur petit confort.

Les Sloughis existent depuis des siècles au Maghreb et aujourd'hui la plupart d'entre eux se trouvent au Maroc, qui détient le standard. Ces lévriers à pelage lisse sont des chiens élégants et très racés, non seulement en termes de comportement, mais aussi en raison de leur musculature maigre et de leur fine peau.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)