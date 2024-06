Le Petit est une version plus petite du Grand bleu de Gascogne ; il existe depuis aussi longtemps que son grand frère, élevé pour la chasse au petit gibier. Ce chien est de taille moyenne, distingué et bien proportionné. En plus de son rôle de chasseur, le petit bleu de Gascogne est un chien affectueux et obéissant qui s’intègre facilement dans la plupart des foyers.

Il a généralement une tache noire de chaque côté de la tête, couvrant les oreilles, entourant les yeux et se terminant sur les joues.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)