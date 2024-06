Le lévrier espagnol ou galgo espagnol, serait l'un des ancêtres du lévrier anglais. Il existe une variété à poil dur, avec un poil dont la longueur peut varier et qui tend à former une barbe et une moustache, ainsi que des sourcils et une touffe sur le dessus de la tête.

Ce sont des chiens sérieux, distants, qui dépensent beaucoup d'énergie et font preuve d'une grande vivacité lors de la chasse. Malgré cela, à la maison, ce sont des chiens gentils et tranquilles, qui s'entendent bien avec les enfants et les autres animaux domestiques.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)