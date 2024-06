Les saint-bernard sont de gentils géants au caractère généralement calme, mais qui ne manquent pas d’énergie malgré leur imposante stature. Depuis plus d'un siècle, c'est la race de chiens de montagne la plus connue et la plus populaire.

Il en existe deux variétés : le saint-bernard à poil court a un pelage dense, lisse et serré, tandis que le saint-bernard à poil long a un poil droit et de longueur moyenne, avec un sous-poil abondant.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)