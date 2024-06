Les spitz des Visigoths sont des chiens de chasse réputés pour leur vigilance et leur énergie. Ces petits chiens puissants ont des réactions dynamiques et ne connaissent pas la peur. Dans leur pays d’origine, ils sont considérés comme étant tenaces, fidèles et extrêmement sympathiques, ce qui en fait d’excellents compagnons pour leur famille humaine.

Malgré leur petite taille, ce sont des chiens très énergiques et mieux adaptés aux familles qui possèdent un grand jardin ou un accès à des espaces extérieurs.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)