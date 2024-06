Braque slovaque à poil dur

Les Braques slovaques à poils durs sont des chiens particulièrement robustes, solides et polyvalents, capables de travailler en plaine, en forêt et dans l'eau pour rechercher et récupérer le gibier blessé.

Ces chiens obéissants sont faciles à éduquer. Les braques slovaques à poil dur sont des chiens de travail efficaces, de force modérée, mais de constitution altière. La couleur de base de leur poil raide est le gris.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)