Les Beagles sont des chiens gais, intelligents et très faciles à vivre. Pour votre Beagle adulte, la nutrition est un élément essentiel au maintien d’une santé optimale : c’est pourquoi l’alimentation que vous choisissez pour lui est si importante. ROYAL CANIN® Beagle Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien adulte et convient aux Beagles de plus de 12 mois. ROYAL CANIN® Beagle Adult aide votre Beagle à conserver un poids idéal grâce à un apport calorique adapté. Il contient également un mélange de fibres qui procure à votre chien une sensation de satiété, favorisant ainsi une digestion saine et une production régulière de selles. De plus, les croquettes de ROYAL CANIN® Beagle Adult ont une forme exclusive spécialement conçue pour la race Beagle afin de limiter la surconsommation de nourriture tout en encourageant la mastication pour une meilleure digestion. Son enthousiasme naturel, qui le pousse à participer à tout ce qui se passe à la maison, et son goût pour l’exercice physique et les activités de plein air font du Beagle un chien très actif. Sa structure osseuse et ses articulations peuvent être préservées et consolidées à l’aide d’une alimentation adaptée lui fournissant un complexe approprié de nutriments. C’est pourquoi ROYAL CANIN® Beagle Adult contient une formule spécifique enrichie en acides gras oméga-3 (EPA et DHA), pour préserver et renforcer la santé des os et des articulations de votre Beagle.

