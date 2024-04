Bichon Frise Adulte

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre Bichon Frisé adulte et convient aux chiens de plus de 10 mois. Grâce à son complexe riche en nutriments spécifiques, cette formule permet de renforcer la santé du système urinaire. ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult offre également à votre chien un apport adapté en minéraux pour optimiser le fonctionnement de son appareil urinaire (si vous vous assurez que votre chien s’hydrate régulièrement). ROYAL CANIN® Bichon Frise est enrichi en huile de bourrache et en acides gras oméga-3 (EPA et DHA) pour aider à renforcer le rôle de barrière de la peau, contribuant ainsi à l’entretenir et à la garder en bonne santé. ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult aide également votre chien à se maintenir à son poids de forme. De plus, les croquettes sur mesure de ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult sont spécialement enrichies en chélateurs du calcium, qui ralentissent la formation et l’accumulation du tartre pour une meilleure hygiène bucco-dentaire de votre chien.

