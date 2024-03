DÉTAILS DU PRODUIT

La croissance est une étape importante de la vie de votre chiot Bulldog. C’est pourquoi il est essentiel de lui procurer des nutriments qui l’aideront à rester en bonne santé tout au long de cette phase. ROYAL CANIN® Bulldog Puppy est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre jeune Bulldog et convient aux chiots de moins de 12 mois. Grâce à un complexe d’antioxydants (dont la vitamine E), ROYAL CANIN® Bulldog Puppy aide à renforcer les défenses naturelles de votre chiot pendant que son système immunitaire se développe progressivement. ROYAL CANIN® Bulldog Puppy offre à votre chiot un mélange de nutriments et de protéines de haute qualité (L.I.P.) spécialement sélectionnés pour leur haute digestibilité. Avec sa teneur adaptée en calcium et en phosphore, ROYAL CANIN® Bulldog Puppy contribue également au renforcement de la santé des os et des articulations de votre chiot. De plus, l’équilibre soigneusement dosé en nutriments contribue au maintien du poids de forme idéal de votre chiot. Les croquettes sur mesure de ROYAL CANIN® Bulldog Puppy sont exclusivement conçues pour s’adapter aux mâchoires de votre chiot en facilitant la prise de nourriture et la mastication.

