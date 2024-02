Chihuahua Adulte

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Chihuahua Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien adulte et convient aux Chihuahuas de plus de 8 mois. ROYAL CANIN® Chihuahua Adult est très appétissant et peut satisfaire les palais des Chihuahuas les plus exigeants grâce à la combinaison de ces 3 facteurs : • Taille et forme des croquettes spécialement adaptées • Formule exclusive de nutriments • Saveurs sélectionnées. De plus, les nutriments contenus dans ROYAL CANIN® Chihuahua Adult favorisent le bon fonctionnement de l’appareil digestif de votre chien, ce qui permet de réduire la quantité de ses selles et leur odeur ! ROYAL CANIN® Chihuahua Adult contient également des chélateurs du calcium, qui ralentissent la formation et l’accumulation du tartre pour contribuer à une meilleure santé bucco-dentaire. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chien, ROYAL CANIN® Chihuahua Adult est également disponible sous forme d’aliment humide en mousse. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chien reçoit la quantité d’aliments humides et secs adéquate pour un bénéfice optimal.

