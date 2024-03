Cocker Adulte

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Cocker Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien et convient aux Cockers anglais de plus de 12 mois. Afin de préserver et de renforcer la santé de la peau et du pelage de votre chien, ROYAL CANIN® Cocker Adult contient un complexe exclusif de nutriments qui agit pour soutenir le rôle de « barrière » de la peau. Enrichie en huile de bourrache, en vitamine A et en acides gras oméga-3 (EPA et DHA), cette formule aide à nourrir le pelage de votre chien pour une santé optimale. Le Cocker anglais a tendance à l’embonpoint et dépasse volontiers son apport journalier si on lui en laisse l’occasion. C’est pourquoi il est important d’aider votre chien à gérer son poids et sa silhouette. ROYAL CANIN® Cocker Adult lui offre une formulation optimale incluant une teneur adaptée en matières grasses afin de limiter son apport énergétique au quotidien. La formule exclusive de ROYAL CANIN® Cocker Adult contribue également à renforcer la santé cardiaque de votre chien grâce à un mélange spécifique de nutriments sélectionnés pour maintenir le muscle cardiaque en bonne santé. De plus, la forme et la taille des croquettes de ROYAL CANIN® Cocker Adult sont conçues sur mesure pour la race des Cockers anglais. Cette formule contient des chélateurs du calcium qui aident à ralentir la formation et l’accumulation du tartre, favorisant ainsi l’hygiène dentaire de votre chien.

Voir plus