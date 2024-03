DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Dalmatian Puppy est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chiot Dalmatien de moins de 15 mois. Au cours de cette période clé, le système immunitaire de votre chiot se développe progressivement. C’est pourquoi ROYAL CANIN® Dalmatian Puppy contient un complexe d’antioxydants, dont la vitamine E, pour aider à soutenir ses défenses naturelles. ROYAL CANIN® Dalmatian Puppy contient également à votre chiot des sources de protéines spécialement adaptées pour aider à maintenir le système urinaire de votre chiot en bonne santé. Pour soutenir la santé digestive de votre chiot, ROYAL CANIN® Dalmatian Puppy est formulé à partir d’une combinaison de nutriments contenant des protéines de haute qualité et des prébiotiques afin de contribuer au bon équilibre de la flore intestinale, favorisant ainsi une bonne qualité des selles. La forme, la taille et la texture de ces croquettes sont spécialement adaptées et conçues pour répondre aux préférences et aux exigences de votre chiot Dalmatien.

