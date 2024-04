DÉTAILS DU PRODUIT

L’inconfort digestif est pénible pour tout le monde, y compris pour votre chien. Un chien en bonne santé se sentira non seulement plus à son aise, mais absorbera également un maximum des nutriments qu’il consommera, ce qui favorisera son bien-être général. ROYAL CANIN® Digestive Care mousse convient aux chiens de toutes tailles. Testé dans les chenils Royal Canin, ROYAL CANIN® Digestive Care mousse contient des protéines hautement digestibles associées à un mélange de prébiotiques et de fibres afin de préserver l’équilibre de la flore intestinale et garantir une qualité optimale des selles. Royal Canin prend les protéines très au sérieux, c’est pourquoi nous n’utilisons que celles de la plus haute qualité, adaptées aux besoins spécifiques de votre chien. ROYAL CANIN® Digestive Care mousse contient des protéines L.I.P hautement digestibles ainsi qu’un ensemble de prébiotiques pour renforcer la santé de la flore intestinale. De plus, ROYAL CANIN® Digestive Care mousse contient un mélange de fibres solubles et insolubles pour limiter la fermentation et favoriser un bon transit intestinal. En complément de cette délicieuse mousse, notre programme nutritionnel Digestive Care est également disponible sous forme de croquettes. Toutes deux sont parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas combiner la mousse et les croquettes ? Donnez ROYAL CANIN® Digestive Care à votre chien et découvrez les bienfaits de nutriments de haute qualité spécifiquement calibrés pour une assimilation et un confort intestinal optimaux.

Voir plus