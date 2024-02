DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins de votre chien Golden Retriever adulte et convient aux chiens de plus de 15 mois. ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult contient des acides gras oméga-3, dont l’EPA et le DHA, ainsi que de l’huile de bourrache. Ces nutriments spécifiques contribuent au renforcement de la fonction de « barrière » cutanée qui, à son tour, favorise la bonne santé du pelage de votre chien. La formule de ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult, enrichie en acides gras et en taurine, préserve également la fonction cardiaque de votre chien. Grâce à sa teneur adaptée en calories, ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult permet à votre Golden Retriever de conserver son poids de forme. De plus, les croquettes ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult sont conçues sur mesure pour le Golden Retriever. Leur forme et leur taille sont spécialement adaptées aux préférences de cette race particulière de chiens.

