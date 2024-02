Dogue Allemand adulte

DÉTAILS DU PRODUIT

Un animal reconnu comme le plus grand chien au monde, le Dogue allemand allie fierté, puissance et assurance en un seul très gros morceau ! ROYAL CANIN® Great Dane Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien adulte, et convient aux Dogues allemands âgés de 24 mois et plus. ROYAL CANIN® Great Dane Adult contribue à renforcer la santé digestive grâce à l’inclusion de protéines L.I.P. hautement digestibles et à une sélection de fibres spécifiques qui aident à limiter la fermentation intestinale et favorisent un bon équilibre de la flore intestinale. En raison de sa stature imposante et de sa très longue période de croissance, les articulations du Dogue Allemand sont mises à rude épreuve. C’est pourquoi ROYAL CANIN® Great Dane Adult offre à votre chien une teneur adaptée en calcium, en phosphore et en autres nutriments spécifiques (comme l’EPA et le DHA) pour renforcer la santé des articulations et des os. De plus, avec un corps généralement composé à 80 % de masse musculaire, les besoins énergétiques du Dogue Allemand sont (en moyenne) 50 % plus élevés que ceux des autres chiens de sa catégorie. C’est pourquoi ROYAL CANIN® Great Dane Adult contient un taux d’énergie adéquat pour répondre aux besoins énergétiques élevés du Dogue Allemand sans surcharger son estomac.

