Giant Junior pour chiot

DÉTAILS DU PRODUIT

Les croquettes ROYAL CANIN® Giant Junior contiennent une teneur en protéines adaptée pour contribuer au bon développement musculaire des chiots juniors de races géantes âgés de 8 à 18/24 mois. Les chiots de races géantes ont un système digestif sensible et peuvent être sujets à la diarrhée et aux flatulences. Grâce à une combinaison de prébiotiques bénéfiques (tels que les FOS et les MOS) et de protéines hautement digestibles, l’aliment sec ROYAL CANIN® Giant Junior soutient le développement du microbiote intestinal de votre chiot et favorise son équilibre pour lui assurer une bonne santé digestive. Les croquettes ROYAL CANIN® Giant Junior sont enrichies en nutriments tels que la vitamine C et E pour aider les chiots à soutenir leurs défenses naturelles et favoriser le bon développement de leur système immunitaire encore immature. De plus, cette formule contient une teneur précise en minéraux, notamment en calcium et en phosphore, pour favoriser le développement d’os robustes et sains. La taille et la forme des croquettes ROYAL CANIN® Giant Junior ont également été conçues pour ralentir la vitesse d’ingestion. Cette caractéristique est importante, car les chiens de races géantes doivent manger lentement pour réduire le risque de torsion gastrique. Lorsque votre chien junior de race géante atteint l'âge de 18/24 mois, il a besoin d'une alimentation spécialement adaptée pour répondre à ses besoins nutritionnels de chien adulte. À ce stade, vous pouvez commencer la transition vers l’aliment ROYAL CANIN® Giant Adult, disponible sous forme de croquettes. Tous les aliments secs de notre gamme croissance contiennent des antioxydants d’origine naturelle, et sont formulés sans colorants ni arômes artificiels.

