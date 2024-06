Maxi Ageing en mousse

DÉTAILS DU PRODUIT

Pour les chiens de plus de 5 ans, ROYAL CANIN® Maxi Ageing mousse est un aliment humide nutritionnellement complet et équilibré spécialement conçu pour répondre aux besoins spécifiques de votre chien de grande taille et le soutenir tout au long de sa vieillesse. Les chiens de grande taille ont un tube digestif proportionnellement sous-dimensionné par rapport aux chiens de petite taille et sont plus souvent sujets aux sensibilités digestives. Grâce à des protéines hautement digestibles et un apport équilibré en fibres, cet aliment les aide à maintenir leur santé digestive. Les chiens de grande taille qui pèsent généralement entre 26 et 44 kg, reposent la majorité de leur poids sur leurs articulations. C’est pourquoi, cette formule est spécialement conçue à partir d’une combinaison de minéraux et de nutriments pour soutenir la santé de leurs os et de leurs articulations. Pour assurer le bien-être global de votre chien senior, il est crucial de lui fournir des nutriments spécifiques. Élaborée à partir d’une combinaison soigneusement équilibrée de vitamines et de nutriments essentiels tels que de l’EPA et du DHA, cette formule contribue à préserver sa vitalité tout au long de son existence. Enrichi d’une combinaison de nutriments, cet aliment aide à maintenir la peau de votre chien vieillissant en bonne santé et son pelage brillant et éclatant. ROYAL CANIN® Maxi Ageing mousse est également disponible en deux aliments secs : ROYAL CANIN® Maxi Adult 5+ et ROYAL CANIN® Maxi Ageing 8+. La capacité sensorielle des chiens seniors diminue avec l’âge, c’est pourquoi l’association d’aliments secs et humides permet d’améliorer l’appétence de leur repas.

