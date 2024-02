DÉTAILS DU PRODUIT

L’état de santé général de votre grand chien subit de nombreux changements lorsqu’il atteint sa pleine maturité, et des signes de vieillissement peuvent commencer à apparaître. Il est particulièrement important d’adapter l’alimentation de votre chien à cette étape de sa vie, car son alimentation doit renforcer son état de santé général et sa forme physique alors qu’il commence à prendre de l’âge. ROYAL CANIN® Maxi Ageing 8+ convient aux chiens adultes pesant entre 26 et 44 kg et est spécialement élaboré pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre grand chien. Les grands chiens ont parfois tendance à prendre plus facilement du poids à cet âge. Peut-être moins actifs qu’auparavant, ils brûlent par conséquent moins de calories. C’est pourquoi il est important de gérer efficacement la ration quotidienne de votre chien afin qu’il puisse continuer à vieillir le plus harmonieusement possible. Cette formule exclusive contient également des protéines de très haute qualité comme les L.I.P, connues pour leur haute digestibilité, ainsi qu’un apport équilibré en fibres alimentaires pour favoriser la santé du colon.

