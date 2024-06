Medium Ageing en sauce

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Medium Ageing bouchées en sauce est un aliment humide nutritionnellement complet et équilibré spécialement conçu pour répondre aux besoins spécifiques de votre chien de taille moyenne et le soutenir tout au long de sa vieillesse. Cet aliment convient aux chiens de taille moyenne pesant entre 11 et 25 kg et âgés de plus de 7 ans. Les chiens seniors ont besoin d’exercices réguliers pour assurer un bon développement musculaire. C’est pourquoi, cette formule est conçue pour les aider à maintenir leur masse musculaire grâce à sa teneur en protéines spécifiques de haute qualité. Le mode de vie actif des chiens séniors peut les exposer à des facteurs environnementaux susceptibles d’affaiblir leur système immunitaire. Afin de les aider à renforcer leurs défenses naturelles, cette formule contient des prébiotiques et une combinaison de vitamines, dont des vitamines C et E. Pour assurer un vieillissement sain, il est crucial de fournir à votre chien senior des nutriments spécifiques. Élaborée à partir d’une combinaison soigneusement équilibrée de vitamines et de nutriments essentiels (dont de l’EPA et du DHA), cette formule contribue à préserver sa vitalité tout au long de son existence. Enrichi d’une combinaison de nutriments, cet aliment aide à maintenir la peau de votre chien senior en bonne santé et son pelage brillant et éclatant. ROYAL CANIN® Medium Ageing bouchées en sauce est également disponible en deux aliments secs : ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ et ROYAL CANIN® Medium Ageing 10+. La capacité sensorielle de votre chien diminue avec l’âge, c’est pourquoi l’association d’aliments secs et humides permet d’améliorer l’appétence de ses repas. Les formules de la gamme Size Health Nutrition évoluent. Pendant cette période de transition les anciennes et nouvelles sacheries vont cohabiter jusqu’à épuisement des stocks. Il est donc possible que vous receviez encore les aliments correspondant aux formules précédentes. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter notre service consommateur au 0800415161.

Voir plus