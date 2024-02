Medium Dental Care

DÉTAILS DU PRODUIT

Lorsqu’il a terminé son repas, les bactéries se déposent naturellement sur les dents de votre chien. Si ses dents ne sont pas nettoyées, cela peut entraîner la formation de plaque dentaire, qui finit par se transformer en tartre, ce qui présente un risque pour la santé de votre chien. ROYAL CANIN® Dental Care Medium convient aux chiens pesants entre 11 et 25 kg et offre à votre animal une nutrition complète et délicieuse qui contribue également à protéger ses dents. La texture intelligente des croquettes de ROYAL CANIN® Dental Care Medium est conçue pour nettoyer les dents de votre chien pendant qu’il mâche. En effet, cette texture enveloppe chacune de ses dents afin que chaque bouchée en frotte la surface avec un effet brossant. De plus, ces croquettes nutritives sont enrichies en chélateurs qui se fixent au calcium dans la bouche de votre chien afin de prévenir la formation de tartre, renforçant ainsi sa santé dentaire. Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : ROYAL CANIN® Dental Care Medium a été testé scientifiquement et il est prouvé qu’il réduit la formation de tartre jusqu’à 99 %. Cela signifie que les résultats de ROYAL CANIN® Dental Care Medium sont très positifs.

