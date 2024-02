Medium Digestive Care

DÉTAILS DU PRODUIT

L’inconfort digestif est pénible pour tout le monde, y compris pour votre chien. Un chien en bonne santé se sentira non seulement plus à son aise, mais absorbera également un maximum des nutriments qu’il consommera, ce qui favorisera son bien-être général. ROYAL CANIN® Digestive Care Medium convient aux chiens sujets aux troubles digestifs pesants entre 11 et 25 kg. Conçue sur mesure à partir de nutriments actifs, cette formule contient une gamme de prébiotiques contribuant à la santé de la flore intestinale. Les prébiotiques sont des nutriments essentiels qui nourrissent les bonnes bactéries dans les intestins de votre chien et qui jouent un rôle important dans le renforcement de sa santé intestinale et générale. Chez Royal Canin, nous adaptons le type de protéines aux besoins spécifiques de votre chien, en utilisant uniquement des protéines de très haute qualité. Grâce à nos contrôles qualité réguliers et rigoureux, les éléments nutritifs de cette formule sont mieux assimilés pour une meilleure digestion. De plus, ROYAL CANIN® Digestive Care Medium contient un mélange de fibres solubles et insolubles pour un confort digestif optimal. Notre programme nutritionnel Digestive Care est disponible sous deux formes : en croquettes et en délicieuse mousse conditionnée en sachet fraîcheur, toutes deux parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas combiner la mousse et les croquettes ? Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : les résultats de ROYAL CANIN® Digestive Care Medium montrent un développement optimal de la qualité des selles allant jusqu’à 91 %, preuve irréfutable d’un estomac sain. Cela signifie que la formule de ROYAL CANIN® Digestive Care Medium a fait ses preuves.

