Medium Sterilised

DÉTAILS DU PRODUIT

Après la stérilisation, le métabolisme de votre chien ralentit, et il peut arriver que votre chien préfère le canapé à l’aventure, tout en gardant le même appétit solide aux heures des repas. ROYAL CANIN® Sterilised Medium convient aux chiens adultes stérilisés pesants entre 11 et 25 kg. Cette formule très savoureuse satisfait l’appétit de votre chien grâce à des nutriments de haute qualité spécialement dosés pour préserver sa forme et sa vitalité. Grâce à son apport modéré en matières grasses, ROYAL CANIN® Sterilised Medium réduit le risque de complications de santé liées à une prise de poids excessive. Conçu avec moins de graisses alimentaires, cet aliment aide votre chien à maintenir son poids idéal. Un mélange optimal de fibres favorise la sensation de satiété et assure la régularité d’un bon transit, tout en améliorant la digestion. De plus, les fibres alimentaires satisfont l’appétit de votre chien en l’aidant à moins grignoter. En outre, la teneur élevée en protéines de ROYAL CANIN® Sterilised Medium aide votre chien à maintenir sa masse musculaire, tout en réduisant l’apport en graisses et en calories. Notre programme nutritionnel Sterilised est disponible sous deux formes : en croquettes et en mousse conditionnée en sachet fraîcheur, toutes deux parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas combiner la mousse et les croquettes ? Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : ROYAL CANIN® Sterilised Medium a été testé scientifiquement et il est prouvé qu’il est 10 % moins calorique que les aliments pour chiens adultes ordinaires. La formule ROYAL CANIN® Sterilised Medium a donc fait ses preuves.

