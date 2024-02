DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Mini Adult 8+ convient aux petits chiens de plus de 8 ans pesant jusqu’à 10 kg. Cet aliment a été formulé en prenant en compte tous les besoins nutritionnels de votre chien adulte de petite taille. C’est pourquoi cette formule contient des nutriments spécialement adaptés qui entretiennent et renforcent la vitalité des chiens de petite taille comme le vôtre qui connaissent les premiers signes de vieillissement. Certains chiens de petite taille ont parfois un appétit capricieux. Si c’est le cas de votre chien, sachez que ROYAL CANIN® Mini Adult 8+ a été élaboré à partir d’une sélection d’arômes exclusifs. La palatabilité améliorée de cet aliment permet de satisfaire l’appétit des chiens les plus exigeants ! De plus, la teneur énergétique adaptée de ROYAL CANIN® Mini Adult 8+ permet aux chiens de petite taille comme le vôtre de conserver leur poids de forme. Parce que les chiens de petite taille ont souvent des besoins énergétiques élevés, l’apport énergétique de cet aliment correspond parfaitement aux besoins et au mode de vie de votre chien, tout en l’aidant à maintenir son poids de forme.

