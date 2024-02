Mini Exigent

DÉTAILS DU PRODUIT

À l’heure des repas, votre chien tient compte de l’arôme, de la taille et de la texture de l’aliment. Pour vous assurer qu’il mange sainement (et pas uniquement les friandises qu’il réclame lorsqu’il refuse son repas), vous devez lui offrir une alimentation saine et complète sur le plan nutritionnel à laquelle même les appétits les plus difficiles ne sauront résister. ROYAL CANIN® Exigent Mini convient aux chiens à l’appétit difficile pesants jusqu’à 10 kg et contient tous les éléments nutritifs dont votre chien a besoin pour être en pleine santé. Les croquettes en forme d’oreiller de ROYAL CANIN® Exigent Mini ont une appétissante texture croustillante et sont fourrées d’une pâtée riche en nutriments savoureux. Croquantes à l’extérieur, elles sont enrobées d’une délicieuse couche graisseuse, tandis que leur garniture sous forme de pâtée est aussi nutritive que riche en goût. Tous les aliments ROYAL CANIN® sont parfaitement équilibrés sur le plan nutritionnel et contiennent 100 % des protéines, matières grasses, fibres, vitamines et minéraux de haute qualité dont votre chien a besoin pour un bien-être constant. Notre programme nutritionnel Exigent est disponible sous deux formes : en croquettes et en mousse conditionnée en sachet fraîcheur, toutes deux parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas combiner la mousse et les croquettes ? Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : les résultats de ROYAL CANIN® Exigent Mini sont scientifiquement prouvés. Testé dans les chenils Royal Canin, il a été démontré que 99 % des chiens ont préféré cet aliment.

