Mini Relax Care

Il est possible que votre chien soit stressé lorsque sa routine vient à changer. Des événements tels qu’un déménagement, un voyage en voiture ou l’arrivée d’un bébé à la maison peuvent le perturber. En lui offrant une alimentation adaptée, vous pouvez aider votre chien à retrouver ses repères. Conçu pour les chiens pesants jusqu’à 10 kg, ROYAL CANIN® Relax Care Mini contient des nutriments de haute qualité spécialement calibrés pour aider votre chien à s’adapter aux changements. Les recherches scientifiques ont découvert une molécule de protéine à effet calmant. Nous incluons ce nutriment de haute qualité et d’origine naturelle sous une forme digestible, en surveillant attentivement sa composition exacte, sa quantité et sa qualité tous les mois. Tous les aliments ROYAL CANIN® sont complets sur le plan nutritionnel et contiennent 100 % des protéines, matières grasses, fibres, vitamines et minéraux de haute qualité dont votre chien a besoin pour un bien-être constant. Notre programme nutritionnel Relax Care est disponible sous deux formes : en croquettes et en mousse conditionnée en sachet fraîcheur, toutes deux parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas combiner la mousse et les croquettes ? Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : les tests scientifiques réalisés dans les chenils Royal Canin ont mis en évidence qu’avec cette formule, plus de 44 % des chiens se comportaient normalement en situation de changement. La formule ROYAL CANIN® Relax Care Mini a donc fait ses preuves.

