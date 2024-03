Spitz nain mousse

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Pomeranian Adult mousse est une formule exclusive spécialement conçue pour les Spitz nains adultes comme le vôtre. ROYAL CANIN® Pomeranian Adult mousse contient une teneur adaptée en minéraux et autres nutriments spécifiques pour contribuer à la bonne santé des os, des articulations, des cartilages et des ligaments de votre chien. Cette formule exclusive contribue à soutenir le rôle de la peau en tant que barrière protectrice et à nourrir le magnifique pelage du Spitz nain. ROYAL CANIN® Pomeranian Adult mousse contient des protéines de haute qualité hautement digestibles et une teneur équilibrée en fibres pour favoriser une bonne digestion. Afin de satisfaire les préférences alimentaires de chaque chien, ROYAL CANIN® Pomeranian Adult est également disponible sous forme de savoureuses croquettes. Si vous envisagez une alimentation mixte, consultez le tableau de rationnement sur l’emballage pour vous assurer que vous lui donnez la quantité exacte d’aliments secs et humides pour un bien-être optimal.

Voir plus