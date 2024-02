DÉTAILS DU PRODUIT

Pour favoriser une santé optimale, la gamme ROYAL CANIN® Breed Health Nutrition répond aux besoins alimentaires spécifiques de chaque race. ROYAL CANIN® Caniche Adulte est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre Caniche adulte. ROYAL CANIN® Caniche Adulte contient des acides gras oméga-3 tels que l’EPA et le DHA, ainsi que de l’huile de bourrache. Ces nutriments – ainsi qu’une teneur en protéines spécialement adaptée – soutiennent une bonne croissance du poil. Grâce à l’inclusion de chélateurs du calcium, les croquettes de ROYAL CANIN® Caniche Adulte sont exclusivement conçues pour renforcer la santé dentaire de votre chien en ralentissant la formation et l’accumulation du tartre. De plus, cette formule contribue également au maintien de la tonicité musculaire de votre Caniche adulte. Afin de répondre au mieux aux préférences individuelles de chaque chien, ROYAL CANIN® Caniche Adulte est également disponible sous forme d’aliment humide en mousse. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chien reçoit la quantité d’aliments humides et secs adéquate pour un bénéfice optimal.

