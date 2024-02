Chiot Caniche

DÉTAILS DU PRODUIT

La croissance est une étape importante de la vie de votre jeune Caniche : c’est la période des changements physiques, des découvertes et des nouvelles rencontres. Pour soutenir le système immunitaire de votre chiot encore immature, ROYAL CANIN® Poodle Puppy contribue au renforcement de ses défenses naturelles au cours de cette phase grâce à un complexe d’antioxydants, dont la vitamine E. ROYAL CANIN® Poodle Puppy est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chiot. ROYAL CANIN® Poodle Puppy contient des nutriments qui aident à préserver et à renforcer la santé du pelage de votre jeune Caniche, parmi lesquels des acides gras oméga-3 (EPA et DHA) et de l’huile de bourrache. Comme les protéines sont essentielles à la synthèse de la kératine – le principal constituant du poil – cette formule offre à votre chiot un apport adapté en protéines afin de soutenir le processus de croissance continue du poil. Ainsi, le pelage laineux de votre Caniche reste en pleine santé. Grâce à l’inclusion de chélateurs du calcium, les croquettes de ROYAL CANIN® Poodle Puppy sont exclusivement conçues pour favoriser la santé dentaire de votre chiot en réduisant le risque de formation et d’accumulation de tartre.

