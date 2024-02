Chiot Carlin

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Pug Puppy est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chiot et convient aux Carlins de moins de 10 mois. Au cours de cette période clé de croissance, le système immunitaire de votre chiot se développe progressivement. Grâce à son complexe d’antioxydants, ROYAL CANIN® Pug Puppy soutient ses défenses naturelles. ROYAL CANIN® Pug Puppy contient une formule spécifique enrichie en acides gras oméga-3 EPA et DHA pour contribuer au renforcement de la « barrière » cutanée, ce qui est essentiel à la bonne santé de la peau de votre chiot. De plus, ROYAL CANIN® Pug Puppy offre à votre jeune Carlin des nutriments spécifiquement sélectionnés pour leurs protéines de très haute qualité (L.I.P.) ainsi que des prébiotiques (FOS) pour renforcer sa santé digestive. Les croquettes de ROYAL CANIN® Pug Puppy sont conçues sur mesure pour la race des Carlins. La forme de leurs mâchoires et leurs babines épaisses peuvent leur rendre difficile la prise de nourriture. C’est pourquoi la forme et la taille des croquettes de cette formule sont spécialement adaptées pour faciliter leur ingestion. La texture de ces croquettes favorise également une mastication prolongée chez votre chiot.

