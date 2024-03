Chiot Rottweiler

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Rottweiler Puppy est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre jeune Rottweiler et convient aux chiots de moins de 18 mois. Parce que le système immunitaire de votre chiot est encore immature, ROYAL CANIN® Rottweiler Puppy contient un complexe breveté d’antioxydants, dont de la vitamine E. Cette formule exclusive aide à renforcer les défenses naturelles de votre chiot au cours de cette phase clé de sa vie. ROYAL CANIN® Rottweiler Puppy contient de la L-Carnitine et une teneur adaptée en protéines, ainsi que des taux soigneusement dosés de calcium et de phosphore, des nutriments qui favorisent le développement sain des muscles et des os de votre chiot. De plus, la formule ROYAL CANIN® Rottweiler Puppy est enrichie en nutriments spécifiques, notamment en protéines de haute qualité (L.I.P.) et en prébiotiques (FOS) pour une santé digestive optimale. Les croquettes de ROYAL CANIN® Rottweiler Puppy sont conçues sur mesure pour la race des Rottweilers. Leur taille et leur forme sont spécialement adaptées à la forme de la mâchoire de votre chiot pour lui faciliter la prise alimentaire et la mastication.

Voir plus