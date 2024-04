DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Puppy est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre Chiot Schnauzer Nain jusqu’à 10 mois. La croissance est une étape essentielle de la vie de votre chien : c’est le temps des grands changements, des découvertes et des nouvelles rencontres. Au cours de cette période clé, le système immunitaire de votre chiot se développe progressivement. ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Puppy contient un complexe d’antioxydants, dont la vitamine E, qui aide à soutenir les défenses naturelles de votre chiot pendant sa croissance. ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Puppy est spécialement conçu pour favoriser une croissance harmonieuse tout en aidant votre chiot à maintenir un poids idéal, grâce à une teneur réduite en matières grasses et à un apport en L-Carnitine. ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Puppy contient également un mélange de nutriments comprenant des protéines de haute qualité et des prébiotiques pour favoriser la santé digestive et l’équilibre de la flore intestinale. La formule exclusive des croquettes ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Puppy est spécialement conçue pour contribuer à soutenir la santé bucco-dentaire en aidant à diminuer la formation de tartre grâce aux chélateurs du calcium.

