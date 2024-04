Shiba Inu Adulte

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Shiba Inu Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre Shiba Inu à partir de 10 mois. ROYAL CANIN® Shiba Inu Adult contient des nutriments spécifiques, dont un complexe exclusif d’EPA, de DHA et d’huile de bourrache, pour maintenir la santé de la peau et du pelage. La formule de ROYAL CANIN® Shiba Inu Adult a également été développée pour aider à maintenir l’équilibre de la flore intestinale et favoriser une bonne tolérance digestive grâce à des protéines de haute qualité (L.I.P). ROYAL CANIN® Shiba Inu Adult aide également votre chien à maintenir un poids idéal grâce à une teneur adaptée en calories associée à un rationnement. Enfin, la forme, la taille, la texture et la formule de la croquette sont adaptées au Shiba Inu.

