Shih Tzu mousse

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult mousse offre une alimentation humide complète sur le plan nutritionnel, spécialement conçue pour favoriser la santé et le bien-être des Shih Tzus adultes comme le vôtre. ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult mousse est enrichi en protéines et en acides gras de qualité, des nutriments bénéfiques qui contribuent à nourrir le pelage de votre Shih Tzu et à maintenir sa peau en bonne santé. ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult mousse aide également à maintenir une fonction cardiaque saine. La texture de mousse onctueuse de cette formule ainsi que son arôme riche et appétissant stimuleront sans nul doute l’appétit de votre chien. Afin de satisfaire les préférences alimentaires de chaque chien, ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult est également disponible sous forme de savoureuses croquettes spécialement conçues pour s’adapter à la taille et à la forme de la mâchoire du Shih Tzu. Si vous envisagez une alimentation mixte, consultez le tableau de rationnement sur l’emballage pour vous assurer que vous lui donnez la quantité exacte d’aliments secs et humides pour un bien-être optimal.

Voir plus