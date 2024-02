DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre Shih Tzu adulte et convient aux chiens de plus de 10 mois. ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult contient un mélange exclusif de nutriments afin de préserver et de renforcer la santé de la peau de votre chien, ce qui contribue également à entretenir son pelage. Cette formule est de plus enrichie en acides gras oméga-3 EPA et DHA et en huile de bourrache, des acides gras essentiels pour nourrir la peau et le pelage de votre chien. La formule nutritionnelle spécifiquement adaptée ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult contient également des chélateurs du calcium pour une meilleure hygiène dentaire. De plus, ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult permet d’améliorer la fonction digestive de votre chien en réduisant non seulement le volume des selles, mais aussi leur odeur ! Les croquettes de ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult ont été faites sur mesure pour cette race. Leur forme et leur taille sont spécialement conçues pour faciliter la prise de nourriture et la mastication.

