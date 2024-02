DÉTAILS DU PRODUIT

La croissance est une étape importante dans la vie de votre chien : c’est la période des grands changements, des découvertes et des nouvelles rencontres. Au cours de cette période clé, le système immunitaire de votre chiot Shih Tzu se développe progressivement. C’est pourquoi il a besoin d’une alimentation qui réponde à ses besoins spécifiques pour favoriser une croissance harmonieuse et un développement sain. ROYAL CANIN® Shih Tzu Puppy est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chiot et convient aux Shih Tzu jusqu’à 10 mois. ROYAL CANIN® Shih Tzu Puppy renforce le système immunitaire de votre chiot grâce à un complexe d’antioxydants qui comprend notamment de la vitamine E. La formule ROYAL CANIN® Shih Tzu Puppy est également enrichie en vitamine A, en EPA et DHA ainsi qu’en huile de bourrache pour soutenir le rôle de « barrière » cutanée et maintenir la peau et le pelage de votre chiot en pleine santé. De plus, ROYAL CANIN® Shih Tzu Puppy contient un mélange de nutriments qui comprend des protéines de haute qualité et des prébiotiques pour favoriser une santé digestive optimale et contribuer au maintien du bon équilibre de la flore intestinale, améliorant ainsi la qualité des selles. Les croquettes exclusives de ROYAL CANIN® Shih Tzu Puppy sont spécialement conçues pour cette race brachycéphale et facilite à votre jeune Shih Tzu la prise et la mastication de la nourriture.

