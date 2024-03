DÉTAILS DU PRODUIT

Après la stérilisation, le métabolisme de votre chien ralentit, et il peut arriver que votre animal préfère le canapé à l’aventure, tout en gardant le même solide appétit aux heures des repas. Nous savons qu’une alimentation équilibrée peut aider les animaux à mieux faire face aux problèmes de santé. Cet aliment est le fruit de décennies de recherche scientifique avancée en nutrition canine destinée à renforcer la santé des chiens stérilisés comme le vôtre. ROYAL CANIN® Sterilised mousse convient aux chiens de toutes tailles et est spécialement conçu à partir de nutriments actifs afin de satisfaire l’appétit de votre chien tout en préservant sa forme et sa vitalité. Cette savoureuse formule est enrichie en protéines hautement digestibles, parfaitement adaptées aux besoins spécifiques de votre chien. Les protéines que contient cet aliment aident votre chien à maintenir sa masse musculaire, tout en réduisant l’apport en calories et en matières grasses. De plus, la teneur modérée en matières grasses de ROYAL CANIN® Sterilised mousse, ainsi que son mélange optimal de fibres alimentaires, favorise le maintien du poids idéal de votre chien, tout en lui procurant une sensation de satiété. En plus de cette délicieuse mousse, notre programme nutritionnel Sterilised est également disponible sous forme de croquettes. Toutes deux sont parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas combiner la mousse et les croquettes ? Donnez à votre chien la formule ROYAL CANIN® Sterilised mousse et découvrez les bienfaits de nutriments de haute qualité spécifiquement dosés pour qu’il reste plein de vie et en parfaite santé.

Voir plus